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        Haberler Gündem Ferdi Tayfur, Yüksek Hızlı Tren'de de unutulmadı

        Ferdi Tayfur, Yüksek Hızlı Tren'de de unutulmadı

        Yüksek Hızlı Tren Ankara-Sivas seferinde vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 23:34 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:52
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        YHT'den Ferdi Tayfur'a vefa
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        Yüksek Hızlı Tren Ankara-Sivas seferinde vefatıyla hayranlarını yasa boğan ve ülkenin birçok kesiminde saygıyla anılan sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları dinletildi.

        TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın, tren içerisinde çekilen bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

        Yalçın, "Eserleriyle milyonların yüreğine dokunan, müzik dünyamıza unutulmaz katkılarda bulunan büyük usta Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sanatıyla bıraktığı miras, gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edecektir. Demiryolcular adına kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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        #ferdi tayfur
        #yht ferdi tayfur
        #haberler
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