Ferdi Tayfur şarkısına Mehmet Erdem yorumu

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Sözü ve müziği Ferdi Tayfur’a ait olan “Bir Şarkı Vardı Ya” adlı şarkı, Mehmet Erdem’in kendine özgü yorumu ile aynı zamanda ustaya da selam duruşu niteliğinde...

Bir yandan devam eden yoğun konser programı nedeniyle klip çekmeye fırsat bulamayan Erdem'in, aranjesi Alper Atakan’a ait olan şarkısı için bir art video hazırlandı.

“Sevdalılar Beni Anlar”, tüm dijital platformlarda yerini aldı.