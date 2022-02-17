Mehmet Erdem'den yeni albüm

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10 şarkıdan oluşan albümde birbirinden özel 9 cover şarkı (“Ali Yazar Veli Bozar”, “Haberin Var Mı”, “Üzgünüm”, “Sevemedim Kara Gözlüm”, “Kavak Yelleri”, “Hava Nasıl Oralarda”, “Nefesim Nefesine”, “Yalıçapkını”, “Sevdalılar Beni Anlar”) yer alıyor.

Albüme adını da veren tek yeni şarkı ise, Mehmet Erdem albümlerinin vazgeçilmezi Cihan Güçlü imzalı, "“Bir Şarkı Vardı Ya”... Albümün en güçlü slow şarkılarından olan çalışma, çok kısa sürede Mehmet Erdem klasikleri arasında yerini almaya aday.

BARIŞ MANÇO ŞARKISIYLA DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde “Bir Şarkı Vardı Ya”nın ilk teklisi olarak müzikseverlerle buluşturduğu “Sevemedim Kara Gözlüm” yorumuyla beğeni toplayan sanatçı; albümün açılışını ise bir Barış Manço klasiği “Ali Yazar Veli Bozar” ile yapıyor. Mehmet Erdem’in kendine özgü yorumu ve aranjesi ile albümde öne çıkan eser, aynı zamanda büyük ustaya da selam duruşu niteliğinde.

Sahibi ve yorumcuları tarafından yıllarca büyük beğeniyle dinlenen, her biri klasikleşmiş şarkıların yer aldığı Türk müziğinin güzel bir sentezi niteliğindeki albüm; Mehmet Erdem’in buğulu ses rengi ve özel yorumuyla arşivlerdeki yerini alacak.

“Bir Şarkı Vardı Ya”daki tüm şarkıların düzenlemeleri ve albümün prodüktörlüğünde Alper Atakan’ın imzası bulunuyor. Albüm kayıtları Ahmet Emre ve Kutal Kılıç’a, miks ve mastering ise Özgür Yurtoğlu’na ait.

Kapak tasarımı Emre Erdem tarafından hazırlanan albümün fotoğraf çekimi de Yiğit Eken tarafından gerçekleştirildi.

Mehmet Erdem'in “Bir Şarkı Vardı Ya” albümü; 18 Şubat Cuma günü (Yarın) tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşuyor.

1) Ali Yazar Veli Bozar / Söz - Müzik: Barış Manço

2) Haberin Var Mı / Söz: Ahmet Arif, Müzik: Fikret Kızılok

3) Üzgünüm / Söz: Zeynep Talu, Müzik: Garo Mafyan

4) Sevemedim Kara Gözlüm / Söz:Abdullah Nail Bayşu, Müzik:Orhan Gencebay

5) Bir Şarkı Vardı Ya / Söz - Müzik: Cihan Güçlü

6) Kavak Yelleri / Söz: Ülkü Aker & Nilüfer, Müzik: Buğra Uğur

7) Hava Nasıl Oralarda / Söz - Müzik: Adnan Ergil

8) Nefesim Nefesine / Söz: Karacaoğlan, Müzik: Zülfü Livaneli

9) Yalı Çapkını / Söz: Sema Öziş, Müzik: Ali Müfit Bayraşa

10) Sevdalılar Beni Anlar / Söz - Müzik: Ferdi Tayfur