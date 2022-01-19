Mehmet Erdem'den 'Sevemedim Kara Gözlüm'

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Mehmet Erdem’in merakla beklenen yeni albümü “Bir Şarkı Vardı Ya”nın ilk teklisi olan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısının sözü Abdullah Nail Bayşu’ya, bestesi Orhan Gencebay’a düzenlemesi ise Alper Atakan’a ait.

Geçmişten günümüze birçok sanatçının seslendirdiği, Türk müziğinin çok sevilen eserlerinden olan “Sevemedim Kara Gözlüm”, Mehmet Erdem yorumuyla bir kez daha hayat buluyor.

Şubat ayında yayınlanacak olan albümün ilk teklisinin video klibi ise yönetmen Emrah Özbilen imzası taşıyor. Mutlu bir çiftin yediden yetmişe farklı dönemlerinden kesitler sunulan klipte; Mehmet Erdem de performansı ve samimi görüntüleriyle sevenleriyle buluşuyor.

"Sevemedim Kara Gözlüm", 21 Ocak’ta tüm dijital platformlarda ve Mehmet Erdem YouTube kanalında yayınlanacak.