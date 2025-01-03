Ferdi Tayfur: Hayattayken de öldüğüm zaman da...
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajdaki ifadeleri yeniden gündeme geldi
Çoklu organ yetmezliği başlangıcı ve akciğer ödemi teşhisleri ile hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.
Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler yeniden akıllara geldi.
'O ŞARKILARI ÇOCUKLARIM YAPMADI, BEN YAPTIM'
Ferdi Tayfur; "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.
KIZIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın, 'soyadı' tartışması nedeniyle mahkemelik olmuştu. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu.
Taha Tayfur ve Ferdi Tayfur
Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den doğan Taha Tayfur ve Timur Turanbayburt adında iki oğlu daha vardı.