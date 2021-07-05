Senaryonun önemine inanan, altına imza atmasa bile senaryo konusunda hem çok hassas hem de çok hakim bir yönetmen olmasına rağmen Ertem Eğilmez, filmin son aşamasına kadar tüm ekibi bir arada tutmayı seven bir yönetmendi.

Kafa kafaya gelindi, Ahmet Arıman'ın ziyareti değerlendirildi ve bu eklemeler çok kısa içinde uygulamaya konuldu ve 2 günlük bir süreç içinde tüm sahneleri çekildi.

Bu bilinen bir şeydi zaten ama sinemayı seven dostlara, arkadaşlara, bir projeye çekim döneminde en doğru müdahalelerden biri olduğu gerekçesiyle örnek oluşturması adına bir kere daha paylaşmak istedik. Sevgi ve saygılarımızla...