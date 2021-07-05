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Ferdi Eğilmez o sahnenin hikayesini anlattı - Magazin haberleri

Ferdi Eğilmez o sahnenin hikayesini anlattı

Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde 'Hayta İsmail' karakterini canlandıran Ahmet Arıman'ın bulunduğu sahnelerin sonradan çekildiğini söyledi. Eğilmez, sette yaşanan süreci anlattı

05.07.2021 - 13:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden birçoğunda imzası bulunan yapımcı şirketi Arzu Film, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürmeye devam ediyor.

  • Ünlü yönetmen Ferdi Eğilmez de geçtiğimiz gün 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde 'Hayta İsmail' karakterinin sahnelerinin sonradan eklendiğini açıkladı.

  • Sette yaşanan süreci anlatan Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

    Senaryoya doğaçlama şeyler eklemek zor bir iştir. Anlık kararlar ve görüşler gerektirir. Dolayısıyla dramatik yapıyı bozmadan, genel akışı bozmadan filme katkı yapacak müdahaleler her zaman riskte taşır ama yapılabilen örneklerini sıklıkla gördüğümüz uygulamalardır bunlar.

    Gerçek askerdi Ahmet Arıman... Sete ziyarete gelmişti. Senaryoda olmayan sahneler eklendi. Arkadaşlarıyla geçirdiği süreç, ayrılırlarken verdiği mesaj belki de filmin draması ve önermesi adına en güzel bölümleri oluşturdu.

  • Genelde senaristler, senaryolarını teslim ettikten sonra nedense yapımcı ve yönetmenler pek görmek istemezler senaristleri sette. En azından "Eskiden böyle durum söz konusuydu" diyeceğiz ama hala günümüzde bile bunun çok örneğine şahit olabiliyoruz maalesef...

  • Senaryonun önemine inanan, altına imza atmasa bile senaryo konusunda hem çok hassas hem de çok hakim bir yönetmen olmasına rağmen Ertem Eğilmez, filmin son aşamasına kadar tüm ekibi bir arada tutmayı seven bir yönetmendi.

    Kafa kafaya gelindi, Ahmet Arıman'ın ziyareti değerlendirildi ve bu eklemeler çok kısa içinde uygulamaya konuldu ve 2 günlük bir süreç içinde tüm sahneleri çekildi.

    Bu bilinen bir şeydi zaten ama sinemayı seven dostlara, arkadaşlara, bir projeye çekim döneminde en doğru müdahalelerden biri olduğu gerekçesiyle örnek oluşturması adına bir kere daha paylaşmak istedik. Sevgi ve saygılarımızla...

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