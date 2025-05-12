Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Fenomenin kardeşini kaçırdılar | Son dakika haberleri

        Sosyal medya fenomeninin kardeşini kaçırdılar

        İstanbul'da sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın kardeşi kaçırıldı. Şüpheliler, kaçırılan 22 yaşındaki T.A.T.'nin cep telefonundan Taştan'ın babasına "Oğlun elimizde bize bir dükkân tapusu getir oğlunu al" mesajını attı. Şikâyet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi

        Giriş: 12.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenomenin kardeşini kaçırdılar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın kardeşi kaçırıldı. Şüphelilerin kaçırdığı T.A.T.'nin (22) babasının şikâyet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

        Olay 29 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Silivri'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunan sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın babası M.T., oğlu T.A.T.'nin kaçırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

        "BİZE BİR DÜKKÂN TAPUSU GETİR"

        M.T. şikâyet dilekçesinde, oğlunun cep telefonundan kendisini arayan isminin Niyazi olduğunu belirten kişinin kendisine "Oğlun elimizde bize bir dükkân tapusu getir oğlunu al" dediğini; daha sonra R.Ç. isimli arkadaşının N.Ö. ile telefonda görüştüğünü ve bu görüşmede şüphelinin "M.T.'nin oğlu elimizde buluşma ayarla tapuları alalım oğlunu verelim" dediği belirtildi.

        REKLAM

        FENOMENİN KARDEŞİ

        Olay savcılık tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Polis çalışma başlatacağı sırada, kaçırılan T.A.T. şüpheliler tarafından cebine 2 bin lira para konularak serbest bırakıldı. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

        Çalışmada T.A.T.'nin şüpheliler tarafından araca bindirilirken görüntüler elde edildi. Elde edilen bilgilere göre T.A.T.'yi önce Bağcılar'da bir siteye götüren şüpheliler, bir gün sonra sırasıyla Fatih, Şişli ve Kartal'a götürüp sakladıkları belirlendi. Polise şikâyet edildiğini duyan şüpheliler, T.A.T.'nin cebine 2 bin lira para koyup serbest bıraktı.

        İSİMLER TEK TEK BELİRLENDİ

        Çalışmalarda olaya karıştıkları tespit edilen isimler tek tek belirlendi. Başakşehir ve Bağcılar'da bulunan 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda T.A.T.'yi kaçırdıkları aracı kullanan S.T., aracı kiralayan G.D., A.Ö. ve G.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        ALACAK VERECEK MESELESİ

        Soruşturmada, şüphelilerin fenomen Hakan Taştan ile alacak verecek meselesi olduğu ve bu yüzden Taştan'ın kardeşini kaçırdıkları iddia edildi. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #harun taştan
        #Sosyal medya fenomeni
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Habertürk Anasayfa