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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fenomen Danla Biliç'in erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!

        Sosyal medya fenomeni 'Danla Biliç' ismiyle bilinen 30 yaşındaki Neslihan Damla Aktepe, Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darp edildi. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran Aktepe, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 12.04.2025 - 08:45
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        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
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        Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen Neslihan Damla Aktepe (30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi B.Ç. tarafından darp edildi.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ UZAKLAŞTIRDI

        DHA'daki habere göre KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Biliç'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.

        "SİSTEMATİK TACİZE UĞRUYORUM"

        Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Biliç, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.

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        "TAKİP VE TEHDİT" İDDİASI

        Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

        "5 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

        Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur.

        "KAMERA KAYITLARIYLA SAVCILIĞA GİTTİM"

        Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

        "YUMRUKLANIP DARP EDİLDİM"

        Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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