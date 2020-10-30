Şirketten yapılan açıklamada; içerisinde AVM, otel ve konut bulunan Antalya'nın ilk karma projesi Fenix Center, Konyaaltı Liman bölgesinde inşa edilecek. Temeli 1 Eylül'de atılan projede, iki ayda satışların yüzde 43'e ulaştığı belirtildi. Projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.
Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, “Sadece Antalya’da yerel medyaya bir duyuru yapmamıza rağmen ilk günden itibaren projemize büyük ilgi var. Rezidans dairesi olarak satışa koyduğumuz 100 civarındaki ünitenin 43 tanesini şimdiden sattık. İnşaatı yeni başlayan ve pandemi belirsizliğinin yaşandığı bir dönemde bu satışlar bizi memnun ediyor. Metrekare bazındaki satış oranımız ise yüzde 50’yi buldu. Türkiye’den alıcıların yanı sıra başta Avrupalılar olmak üzere dünyanın her tarafından yatırımcıya satış yapıyoruz. Almanya ve Rusya gibi güneşe hasret ülkelerden gelen müşterilerimiz kadar İsveç, Londra ve Körfez ülkelerinden alıcılarımız var.” dedi
Yaklaşık 250 milyon liralık toplam yatırımla hayata geçecek Fenix Center’ın proje detayları hakkında bilgi veren Eyüp Mavi, "Fashion Mall konsepti ile modanın başkentleri Milano, New York ve Paris gibi kentlerle yarışan defilelere ev sahipliği yapacağız. Bunun için Antalya’nın üst gelir grubu turist potansiyeline uygun bir marka karması hazırlıyoruz. Suit otel işletmemizle yıllardır ‘her şey dahil’ temasıyla işleyen Antalya turizmine yeni bir açılım getiriyoruz. Geçmişte bizden konut alan bir Alman yatırımcı yılın bir ayında kontunu tatil amaçlı kullansa da geri kalan dönemde dairesi boş durmaktaydı. Şimdi bu projede bizden konut alan bir yatırımcı, boş kalan aylarda dairesini süit otel konsepti ile gelir paylaşımı yaparak kiraya verebilecek. Bu da iyi bir gelirin yanı sıra dairenin kendini 4-5 yılda amorti etmesi demek. Fenix olarak modellediğimiz bu sistem şu sıralar büyük ilgi görüyor. Yani yılın bir ayı tatil yapan bir yatırımcı geri kalan 11 ayda da bir gelir kazanmış oluyor. Bunu şimdiden planlayan emekli Alman müşterilerimiz bir an önce projenin hayata geçmesi için gün saymaya başladı. Bu sistem, yatırımın geri dönüş hızını da çok artıran bir iş modeli olarak bizi öne çıkarıyor." açıklamasında bulundu
Mavi, "2023’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız Fenix Center’ın en büyük cazibe merkezlerinden birisi Michelin yıldızlı restoranımız olacak. 440 bin liradan başlayan fiyatlarımız kısa sürede önce 490 bin liraya şimdi ise 590 bin lira yükselmiş oldu." dedi
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