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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçı açıklaması: Bozduğumuz ittifakların sevinciydi - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçı açıklaması: Bozduğumuz ittifakların sevinciydi

        Fenerbahçe'de derbi sonrası yaşanan olayların ardından PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Maç öncesi ısınma sırasında Galatasaraylı futbolcularla çıkan tartışmayla ilgili, "Ne yaptım? El hareketi mi yaptım, ağzımdan kötü bir söz mü çıktı? Hayır." ifadesini kullanan Mert Hakan, galibiyet sevinci için ise, "O aslında bozduğumuz ittifakların sevinciydi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:52
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        "Bozduğumuz ittifakların sevinciydi"
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        Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, deplasmanda Galatasaray’ı 10 kişiyle 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Mert Hakan'ın açıklamaları şu şekilde:

        "MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR GALİBİYETİ HAK ETTİK. TİYATROYA SON VERDİK"

        "Öncelikle takımımızla gurur duyuyorum. Onurumuz, gururumuz ve camiamızın şerefi için çıktığımız bir maçtı. Çünkü bütün sezon yapılanları anlatmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. Şansımıza da senaryolarla başlayan bir maç oldu. 11’e 11 iken inanılmaz bir oyun vardı. Çok üstündük, kalemize gelemeyen bir rakip vardı. Sonrasında onlarda biraz tedirginlik başladı. 10 kişi kaldık. Senaryo devam etti. 10 kişi oynarken de kalemize gelememeye devam ettiler. İnanılmaz bir ruh, inanılmaz oyun zekası, taktik disipline bağlı 10 kişi vardı, o dakikadan sonra. İnanılmaz bir mücadele vardı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tiyatroya son verdik, diyebilirim. Şimdi son hafta gidip, tiyatroya onlar devam edebilirler."

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        "İNANILMAZ ORGANİZELER AMA SADECE BİR FENERBAHÇE ARMASI HEPSİNE YETTİ"

        "Derbi atmosferleri gergin ve bir o kadar da keyifli olur. Ben de orada gergin bir ortam olacağını biliyordum. Bunu planlamadım ama yürürken bana küfür etmeye başladıklarında onlara tertemiz, şerefli, onurlu, gururlu armamızı gösterdim. Bu zaten yetti. O günden beri herkes konuşuyor. Ne yaptım? El hareketi mi yaptım, ağzımdan kötü bir söz mü çıktı? Hayır. Maçtan sonra sorulan soruya da cevap vermiştim. İnanılmaz organizeler ama sadece bir Fenerbahçe arması hepsine yetti."

        "ONUR VE GURUR MÜCADELESİ VERDİK"

        "Belki biraz fazla olabilir ama bence Fenerbahçe tarihinin en karakterli oyuncu gruplarından biri bu. Bana öyle geliyor. Tabii ki büyüklerimiz bunu daha doğru değerlendirir ama gerçekten burada inanılmaz bir oyuncu grubu var. Sezon başından bugüne kadar; o gün yaşadıklarımıza rağmen, inanılmaz tepki veren ve birlikte kalan bir ekip var. Bir gün olsun arasında sıkıntı yaşamayan topluluk var. Nasıl anlatsam bilmiyorum. İnanılmaz bir yabancı oyuncu grubumuz var. Bu kadar sahiplenmeleri beni çok onurlandırıyor, çok mutlu ediyor. Her şeyin farkında olmaları ve camiayı Türk oyuncular kadar sahiplenmeleri çok önemli. Bu sene bunu inanılmaz başardık. Çok büyük karakterler ve çok büyük oyuncular var. Kim eksik olursa olsun sezon boyunca zaten hep reaksiyon veren bir camia, reaksiyon veren bir oyuncu gurubu olduk. Bizim için kimin oynadığının kimin oynamadığının bir önemi yok. Herkes çıkıp elinden geleni yapıyor. O gün de onur ve gurur mücadelesi verdik."

        "BOZDUĞUMUZ İTTİFAKLARIN SEVİNCİYDİ"

        "Öncelikle deplasmana gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Saha içinde her saniye onların sesini duydum. Bir dakika bile seslerini duymadığım an olmadı. İnanılmaz bir ortam ve atmosfer yarattılar. Sanki evimizde oynuyormuş gibiydik. Hatta evimizde oynadığımız maçlardan daha iyiydi, diyebilirim. Onlara çok teşekkür ederim. Camiamız her şeyin farkında. Oyuncu grubunun ne kadar karakterli ve dik durduğunun farkında. O aslında bunun kutlaması ve sevinciydi. Bozduğumuz ittifakların sevinciydi. O yüzden onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri inanılmaz karşıladılar. Sağ olsunlar, iyi ki varlar."

        (Maçtan sonra tribünde kutlamalar) Sağ olsunlar, çok güzel şarkılar açmışlar. Oraya geldiler, o kadar emek verdiler. Eğlenmek tabii ki onların da hakkı."

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