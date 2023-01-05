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Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, takım olarak Galatasaray derbisi için sabırsızlandıklarını söyledi. King, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları son maçta güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran King, "Trabzonspor maçında kaybettikten sonra iki lig maçından galibiyetle ayrıldık. Üç gün içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi. Şimdi derbi maçı oynayacağız. En yakın arkadaşım buraya gelmeden önce bahsetmişti; 'Galatasaray maçına hazır ol' demişti. Gelir gelmez fikstüre bakmıştım. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız deplasmanda da iç sahada da hep arkamızda oldu. Pazar günü de son düdüğe kadar arkamızda olacaklar. Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a gol atmak tabii ki özel olur" Türk arkadaşlarının kendisine Galatasaray'a gol atmanın özel olduğundan bahsettiğini kaydeden Norveçli futbolcu, "Bunu buraya gelmeden önce duymuştum. Arkadaşlarım, Galatasaray karşısında gol atarsam taraftarların beni daha çok seveceğini söylemişti. Şu anda bunu düşünmüyorum. Her maç takımıma yardım etmek istiyorum. Galatasaray karşılaşması sadece bir maç, sadece üç puan. Büyük resimde bizim amacımız lig şampiyonu olmak. Her maç takıma yardım etmeye çalışıyorum. Günün sonunda amacımız ligi kazanmak. Hızım ve yeteneklerimle takıma bu anlamda yardım etmeye çalışıyorum. Galatasaray'a gol atmak tabii ki özel olur ama öncelikli amacımız maçı kazanmak." diye konuştu. "Dünya Kupası arası benim için mucize gibi oldu" King, sezon başında yaşadığı sakatlığın kendisini mental olarak zorladığını ifade etti. Bir takıma yeni katılan her oyuncu için sakatlanarak sahalardan uzak kalmanın zor olduğunu dile getiren golcü futbolcu, "Buraya geldiğimde sezon öncesi hazırlık kampı geçirmemiştim. Sezon başında birkaç gol atmıştım ama sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kaldım. Bu süreç mental anlamda benim için zordu. Ailemi de buraya getirmiştim. Milli arada gerçekten iyi çalıştım. Dünya Kupası arası benim için mucize gibi oldu. Lige verilen arada çok çalıştım. 4 haftalık süreçte takım olarak çok çalıştık. Öz güven ve fiziksel güç kazanmama yardımcı oldu. Bir forvet, oynadığı zaman gol atmak, asist yapmak ister ama Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı oluyor. En önemlisi elinizden gelenin en iyisini yapmak. Mental olarak da çok iyi hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gol atarsam, muhtemelen asker selamı sevincini yaparım" Gol attığında yaptığı asker selamıyla ilgili konuşan King, "Aslında bu sevinç, o an içimden gelen bir şeydi. Daha önce yapmamıştım. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyi daha önce bir yerde görmemiştim. Bunu bir şekilde onlara geri ödemek istedim. O an kendiliğinden çıktı. Her şeyini, bütün gücünü ortaya koyan bir asker gibi hissettim. Galatasaray'a karşı gol atarsam, muhtemelen asker selamı sevincini yaparım. Henüz planlamadım." şeklinde konuştu. Derbi öncesi kendini iyi hissettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "İyi bir takımız. İyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Teknik direktörün verdiği doğru taktiklere antrenmanda çok çalışmayı eklediğinizde, bu durum kendinden gelişiyor. Her antrenmanda çok detaylı ve iyi çalıştık. Yazın hazırlık döneminde de takım çok iyi çalıştı. Bu dediğimiz şartlar olduğunda takım halinde iyi performans sergilemek kolaylaşıyor. İç sahada taraftarların size ne kadar değer verdiğini gördükten sonra kalpten oynamamak imkansız." yorumunu yaptı.

"Kimin daha iyi olduğunu göreceğiz" King, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, lig maçını sarı-lacivertlilerden bir gün sonra oynadıkları için dinlenme açısından dezavantajlı olduklarına dair yaptığı açıklamayla ilgili gelen soru üzerine ise "Bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir takım 2-3 gün fazladan dinlenirse avantaj olabiliyor. Onların da dinlenmek için yeterli süreleri var. Biz deplasmanda oynadık. Seyahat ettik. Bizim için stresliydi. İzin günümüz de olmadı. Çalışmaya devam ettik. Hem onların hem bizlerin yeterli dinlenme süresi olduğuna inanıyorum. Onlar da hazır, biz de hazırız. O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz." cevabını verdi. "Hakemin olabildiği kadar nötr olmasını umuyorum" Taraftarlar için önem arz eden bir derbi oynayacaklarını kaydeden King, hakemin tarafsız bir yönetim sergilemesini umduğunu belirtti. Son haftalarda tartışılan hakem kararlarıyla ilgili konuşan King, "Ben futbolcuyum. En iyi yaptığım şeyi, sahada yapmam gerekenleri yapmaya odaklanıyorum. Daha önce Premier Lig'de oynadım. Daha önce orada da bazı takımlar, bazı kararlardan memnun olmayabiliyordu. Bu tarz şeyler her ligde olabiliyor. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler. Taraftarlar için önem arz eden bir derbi. Hakemin olabildiği kadar nötr olmasını umuyorum. Geçmişte benim de hakem kararlarından memnun olmadığım zamanlar olmuştur ama bu normal. Bunu böyle kabul etmeliyiz. Derbi sırasında saha içinde çok fazla tartışma ve sertlik olabilir. Hakemin sabırlı olup, oyunun akmasını sağlaması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.