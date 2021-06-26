Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, başkanlık seçiminde oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. 13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin daha sonra stattan ayrıldı.

Caner Erkin, FBTV'ye de açıklamalarda bulundu. Caner'in sözleri şöyle:

İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. 'Haklıydık, kazandık' yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık. Alnımızın teriyle kazandık, ben o akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin bize nasıl hırs yaptıklarını da hatırlıyorum. Biz daha iyi oynadık ve kazandık. Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim. Ölene kadar Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilik çok farklı. Beşiktaş, Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız.