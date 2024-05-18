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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de tek hedef derbi galibiyeti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe’de tek hedef derbi galibiyeti

        Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluğu etkileyecek maça çıkacak olan Fenerbahçe, rakibini yenerek şansını son haftaya taşımak ve 25 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:16
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        F.Bahçe'de tek hedef derbi galibiyeti
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Galatasaray’a konuk olacak. 2023-2024 sezonunda ezeli rakibiyle kıyasıya şampiyonluk yarışına olan sarı-lacivertliler, son 2 haftaya 6 puan gerisinde girdiği rakibini yenerek şansını son haftaya taşımanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe bu maç öncesi 36 haftada 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 93 puan topladı.

        Fenerbahçe’de eksikler

        Kayserispor müsabakasında sarı kart görerek bu sezon 4. sarı kartına ulaşan Rodrigo Becao, derbide yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci’nin de tedavileri sürüyor. İki futbolcu da kadroda olmayacak. Hafif sakatlığı olan Serdar Aziz’in durumuna maç günü karar verilecek.

        25 maçlık yenilmezlik serisi

        Fenerbahçe ligde oynadığı son 25 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2'şer, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u da 1’er kez mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

        Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 18 maça çıktı. Lig tarihinin en iyi dış saha performansına imza atan Kanarya, 15 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunda elde ettiği dış sahada en fazla puan toplama rekorunu da (47) bu sezon geliştirerek 48 puana ulaştı. Deplasmanda son olarak Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Kanarya, dış sahada oynadığı 11 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

        5 futbolcu kart sınırında

        Fenerbahçe’de Galatasaray karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, müsabakada sarı kart görmeleri halinde son hafta oynanacak İstanbulspor karşısında cezalı olacak.

        Ligin en golcü takımı

        Süper Lig’de 36. hafta itibarıyla 93 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 33 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler, rakip filelere 92 gol gönderdi ve ligde en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 20 golle gol krallığı yarışında 23 gollü Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

        Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’ta olacak

        İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararıyla Fenerbahçe taraftarı, tribünlerdeki yerini alacak. Derbiyi RAMS Park’ta toplam 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar takip edecek.

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