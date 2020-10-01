Can Bartu Tesisleri´nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu kondisyon çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerine antrenman yaptı. Fenerbahçe´de belinde ağrı bulunan Nabil Dirar, idmanda yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe´nin idmanını genel sekreter Sevil Zeynep Becan, eski futbolcu Selçuk Şahin, idari menajer Volkan Ballı da takip etti.