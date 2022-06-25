Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. 2 grup halinde yapılan 5´e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, 2'nci hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Can Bartu Tesislerinde KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.