Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Burada taraftarlara açıklamalarda bulunan kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oldukça iddialı konuştu. 39 yaşındaki deneyimli kaptan Belözoğlu, "Her şeyden önce çok teşekkür ederiz, buraya gelip yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadale edeceğiz" ifadelerini kullandı.