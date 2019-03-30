Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray ile Suudi Arabistan kulüpleri arasında kriz yaratan gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e; Fenerbahçe Giuliano'yu Al-Nassr ve Josef de Souza'yı Al Ahli'ye satmıştı.

Suudi Arabistan kulüplerinin bonservis taksitlerinin bir kısmını ödeme tarihi geçmesine rağmen ödememesi kriz yarattı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i konuyla ilgili aradı. Yapılan görüşmenin ardından iki büyük kulübün bu konuda birlikte hareket etmeye ve FIFA'ya gitmeye karar verdikleri ortaya çıktı.

FENERBAHÇE DE BORÇSUZLUK KAĞIDINI ALDI

Öte yandan Galatasaray, dün yaptığı açıklamayla 2019 - 2020 UEFA Kulüp Lisans Belgesi için borçsuzluk belgesi şartının sağlandığını duyurmuştu. Fenerbahçe Kulübü'nün de bu şartı yerine getirdiği ancak özel olarak bir açıklama yapmadığı öğrenildi.