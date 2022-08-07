Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman ve hangi gün ve saat kaçta oynanacak? FB maçı bugün mü? Fenerbahçe ilk 11

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman ve hangi gün ve saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başladı ve ilk haftanın kapanış mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman ve hangi gün ve saat kaçta oynanacak?

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