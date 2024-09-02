Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi için geri sayım devam ediyor. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olduğu kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi. Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri, Slavia Prag, Manchester United, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente oldu. Sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Belçika ekibi Union SG ile olacak. Peki, Fenerbahçe - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi fikstürü…