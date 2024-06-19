Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme turu kuraları bugün çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in rakibi belli olacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor, bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatta yer alabilmek için 3 tur geçmek zorunda. İşte muhtemel rakipler ve detaylar...
Giriş: 19.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:44