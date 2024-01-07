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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 07.01.2024 - 09:37
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        • 2

          Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor. 17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

        • 3

          EKSİKLER...

          Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ve Kayserispor karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart gören Fred, mücadelede forma giyemeyecek.

        • 4

          Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Becao gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da hafta içinde bireysel saha çalışmalarına başladı. Ancak bu futbolcu da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

        • 5

          MECBURİ ROTASYON

          Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek. Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans vermesi beklenen Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürmeyi planlıyor.

        • 6

          MUHTEMEL 11

          Livakovic

        • 7

          Mert

        • 8

          Serdar

        • 9

          Oosterwolde

        • 10

          Ferdi

        • 11

          İsmail

        • 12

          Crespo

        • 13

          Szymanski

        • 14

          Cengiz

        • 15

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        • 16

          Dzeko

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