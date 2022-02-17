STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Maurizio Mariani (İtalya)

SAAT: 20.45

YAYIN: Exxen

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Zajc, Pelkas, Valencia

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

ÇEKYA TAKIMLARINA KARŞI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 70 34 20 16 95 69 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 238 87 51 100 297 348