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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Samsunspor hazırlıklarını sürdürüyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Samsunspor hazırlıklarını sürdürüyor

        Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:03
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        F.Bahçe, Samsun hazırlıklarını sürdürüyor
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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