UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi nde gerçekleştirildi. Süper Lig de sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, kura çekimine seri başı olarak katılırken, 2. ön eleme turunda İsviçre nin Lugano takımıyla eşleşti. Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme turuna, orada da rakibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek.Kanarya, play-off turunu da geçmeyi başarırsa bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi ne katılma hakkı elde edecek.Fenerbahçe nin Lugano ile eşleştiği Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 23-24 Temmuz da, rövanşlar ise 30-31 Temmuz da oynanacak.