UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Rennes'i konuk ediyor. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik toplayarak grupta 10 puanla zirvede bulunan sarı lacivertliler grubu lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdırmayı amaçlıyor. Peki Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...