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Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Rennes maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i konuk edecek Fenerbahçe'de hedef liderliği sürdürmek. Maça kısa bir süre kalırken, karşılaşmayı tribünden ve ekrandan takip edecek futbolseverler, maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. İşte zorlu maç öncesi muhtemel 11'ler ve iki takımda öne çıkan detaylar...

Giriş: 25.10.2022 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Rennes'i konuk ediyor. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik toplayarak grupta 10 puanla zirvede bulunan sarı lacivertliler grubu lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdırmayı amaçlıyor. Peki Fenerbahçe Rennes  maçı ne zaman, saat kaçta?  UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Rennes Avrupa Ligi B Grubu 5. maçı 27 Ekim Perşembe günü saat saat 19:45'de oynanacak.

  • FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Rennes maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE'DEN BİLET AÇIKLAMASI!

    "Fenerbahçemizin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Rennes ile 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

  • Biletler:

    25.10.2022 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

    26.10.2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

    27.10.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla da biletler genel satışa sunulacaktır.

    Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

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