Fenerbahçe- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe- Rangers maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i eleyen sarı lacivertliler, grup aşamasını sekizinci bitirip son 16'ya direkt katılan Rangers ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Fenerbahçe- Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sarı lacivertliler galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem A. Hernandez yönetecek. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, heyecanla beklenen Fenerbahçe- Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
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FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe- Rangers maçı 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
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RANGERS MUHTEMEL 11
Butland, Tavernier, Pröpper, Makengo, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Igamane, Hagi, Dessers