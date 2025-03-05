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        Haberler Sağlık Araştırmacılar, dövme mürekkebinin lenf ve cilt kanseri riskini artırdığını belirledi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırmacılar, dövme mürekkebinin lenf ve cilt kanseri riskini artırdığını belirledi

        Bilim insanları, dövme mürekkebine maruz kalan kişilerin lenf ve cilt kanserine yakalanma olasılığının, dövmesi bulunmayan kişilere kıyasla fazla olduğunu tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:27
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        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
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        Science Daily'nin haberine göre, Güney Danimarka Üniversitesi ile Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesinden bilim insanları, dövme mürekkebinin vücuttaki etkisini araştırmak üzere 5 bin 900 kadar ikiz kardeşin sağlık verilerini inceledi.

        Genetik farklılıkları en aza indirgemek için ikizler üzerinde yapılan çalışmaları inceleyen araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin, hiç dövmesi olmayanlara kıyasla 1,62 kat fazla olduğunu ortaya koydu.

        Dövme boyutuyla kanser riskinin ilişkisini de inceleyen araştırmacılar, "avuç içinden büyük" dövmeleri olan kişilerde cilt kanseri riskinin dövmesi olmayanlara kıyasla 2,37 kat, lenf kanseri riskinin ise 2,73 kat yüksek olduğunu saptadı.

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        Çalışmada, mürekkep renginin kanser gelişimiyle doğrudan bağlantısının olmadığı belirlendi.

        Araştırmacılar, dövme mürekkebindeki küçük parçacıkların kanla dolaşımı girip lenf düğümlerinde birikebileceği ve bağışıklık sistemini zorlayarak uzun vadede kanser riskini artırabileceğini ifade etti.

        Dövme mürekkebinin tek başına bir risk faktörü sayılıp sayılmayacağını anlamak için daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten araştırmacılar, üst düzey kurumlara konuyla ilgili denetimleri sıklaştırma çağrısında bulundu.

        Araştırma bulguları "BMC Public Health" dergisinde yayımlandı.

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