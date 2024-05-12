Fenerbahçe, puan rekorunu egale etti!
Süper Lig'de Kayserispor'u yenerek 93 puana ulaşan Fenerbahçe, ligde 35 yıl sonra puan rekorunu egale etti
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı.
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Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle Kadıköy'de çıktığı son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 93'e yükseltti.
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1988-1989 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 93 puan toplayarak lig rekoru kırmıştı. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte en fazla puan topladığı sezondaki rekorunu egale etti.
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Kanarya, 1989 yılında Todor Veselinovic yönetiminde 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puan topladı ve rakip filelere 103 gol atmayı başarmıştı.
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İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan 2 haftada puan alması halinde puan rekorunu geliştirecek.
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