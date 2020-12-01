Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya),Jelena Tomic, Franko Gracin (Hırvatistan),

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 30, Olcay Çakır 3, McBride 14, Zandalasini 2, Stokes 2, Vaughn 2, Thomas 19, Sevgi Uzun, Canitez 5, Vitola

USK Prag: Oblak 2, Elhotova 12, Vorackova 9, Thomas 16, Jones 13, Rezan 14, Dojkic 4

1. Periyot: 13-19

Devre: 32-43

3. Periyot: 57-62