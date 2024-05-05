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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de çılgın gün! İşte 33. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        1. Lig'de çılgın gün! İşte 33. haftanın sonuçları

        TFF 1. Lig'de hem düşme hem de play-off hattında çok kritik maçlar oynandı. Aynı saatte başlayan 8 maç heyecan fırtınasına sahne olurken alınan sonuçları ve play-off yarışındaki son durumu sizler için derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 18:37 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:37
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        • 1

          Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig vizesi aldığı Trendyol 1. Lig'in 33. haftadaki küme düşme ve play-off heyecanı nefes kesti.

        • 2

          Statü gereği 3. sıradaki takım doğrudan play-off finaline yükselecek. 4, 5, 6 ve 7. sıralar ise aralarında play-off finaline çıkmak için mücadele edecekler. Bugün alınan sonuçlar bu noktada oldukça önemliydi.

        • 3

          SAKARYASPOR YENİLDİ AMA...

          Haftaya 3. sırada başlayan Sakaryaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak şok yaşadı. Konuk ekibin gollerini 57. dakikada Streli Mamba ve 90+6. dakikada Sadık Baş attı.

        • 4

          Sakaryaspor, kritik yenilgiye rağmen 3. sırada kaldı. Tuzlaspor ise ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.

        • 5

          BODRUMSPOR 4. SIRAYA YÜKSELDİ

          Haftanın en kritik maçında Bodrumspor, Kocaelispor'u konuk etti. Bodrumspor, 3-0'lık skorla kazanarak 4. sıraya yükseldi. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kenan Özer, 39. dakikada Samet Yalçın ve 66. dakikada Musah Muhammed kaydetti.

        • 6

          Bu sonucun ardından Bodrumspor, 56 puana yükseldi ve 4. sıraya çıktı. Kocaelispor ise son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle 55 puanda kaldı ve 6. sıraya indi.

        • 7

          ÇORUM YİNE KAYIP

          Yenilmezlik serisi geçen hafta Erzurum deplasmanında biten Çorum FK, sahasında bu kez düşme hattındaki Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı. 25. dakikada Hakan Barış ile bir penaltıdan faydalanamayan Çorum, 63. dakikada Paixao'nun golüyle geriye düştü. 89. dakikada Loick Landre Çorum'a beraberliği getirdi.

        • 8

          Son 2 maçında 5 puan kaybeden Çorum FK, 56 puanla 5. sıraya indi. Şanlıurfaspor ise bu galibiyetle 35 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.

        • 9

          BANDIRMASPOR ÜÇLÜ AVERAJLA PLAY-OFF HATTINA GİRDİ

          Haftaya 8. sırada başlayan Bandırmaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek üçlü averajla 7. sıraya yükseldi.

        • 10

          Keçiörengücü 22. dakikada Malaly Dembele'nin golüyle öne geçse de Bandırmaspor, 41. dakikada Moussa Kalilou Djitte ve 63. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun golleriyle kazandı. Bandırmaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 50'ye yükseltti ve Boluspor'un kaybetmesiyle üçlü averajla 7. sıraya çıktı.

        • 11

          GENÇLERBİRLİĞİ UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR

          Gençlerbirliği, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Giresunspor'u ağırladı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyeti getiren golü 69. dakikada 38 yaşındaki Mustafa Yatabare kaydetti.

        • 12

          Başkent ekibi bu galibiyetle birlikte puanını 50'ye çıkardı ve Bandırmaspor'un arkasında averajla 8. sırada yer aldı. Gençler, son hafta kazanırsa play-off için sonuçları bekleyecek.

        • 13

          BOLUSPOR'A BÜYÜK ŞOK

          Haftaya 7. sırada başlayan Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ye 1-0 mağlup oldu. 4. dakikada Sandro Lima'nın golüyle geriye düşen Boluspor'un çabaları sonuç vermedi.

        • 14

          Boluspor, 50 puanda kaldı ve üçlü averajla 9. sıraya geriledi. Manisa FK ise ligde kalmayı garantiledi.

        • 15

          TOPLU SONUÇLAR

          Altay 0-2 Adanaspor

          Bandırmaspor 2-1 Keçiörengücü

          Bodrumspor 3-0 Kocaelispor

          Çorum 1-1 Şanlıurfaspor

          Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor

          Manisa 1-0 Boluspor

          Sakaryaspor 0-2 Tuzlaspor

          Ümraniyespor 2-0 Erzurumspor

        • 16

          34. HAFTA MAÇLARI

          Kocaelispor - Sakaryaspor

          Göztepe - Bodrum

          Tuzlaspor - Gençlerbirliği

          Boluspor - Çorum

          Adanaspor - Bandırmaspor

          Erzurumspor - Eyüpspor

          Keçiörengücü - Altay

          Şanlıurfaspor - Manisa

        • 17

          PUAN DURUMU

          1. Eyüpspor: 72

          2. Göztepe: 69

          ------------------

          3. Sakaryaspor: 57

          ------------------

          4. Bodrumspor: 56

          5. Çorum: 55

          6. Kocaelispor: 55

          7. Bandırmaspor: 50

          ------------------

          8. G.Birliği: 50

          9. Boluspor: 50

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