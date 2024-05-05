1. Lig'de çılgın gün! İşte 33. haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'de hem düşme hem de play-off hattında çok kritik maçlar oynandı. Aynı saatte başlayan 8 maç heyecan fırtınasına sahne olurken alınan sonuçları ve play-off yarışındaki son durumu sizler için derledik
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Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig vizesi aldığı Trendyol 1. Lig'in 33. haftadaki küme düşme ve play-off heyecanı nefes kesti.
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Statü gereği 3. sıradaki takım doğrudan play-off finaline yükselecek. 4, 5, 6 ve 7. sıralar ise aralarında play-off finaline çıkmak için mücadele edecekler. Bugün alınan sonuçlar bu noktada oldukça önemliydi.
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SAKARYASPOR YENİLDİ AMA...
Haftaya 3. sırada başlayan Sakaryaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak şok yaşadı. Konuk ekibin gollerini 57. dakikada Streli Mamba ve 90+6. dakikada Sadık Baş attı.
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Sakaryaspor, kritik yenilgiye rağmen 3. sırada kaldı. Tuzlaspor ise ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.
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BODRUMSPOR 4. SIRAYA YÜKSELDİ
Haftanın en kritik maçında Bodrumspor, Kocaelispor'u konuk etti. Bodrumspor, 3-0'lık skorla kazanarak 4. sıraya yükseldi. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kenan Özer, 39. dakikada Samet Yalçın ve 66. dakikada Musah Muhammed kaydetti.
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Bu sonucun ardından Bodrumspor, 56 puana yükseldi ve 4. sıraya çıktı. Kocaelispor ise son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle 55 puanda kaldı ve 6. sıraya indi.
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ÇORUM YİNE KAYIP
Yenilmezlik serisi geçen hafta Erzurum deplasmanında biten Çorum FK, sahasında bu kez düşme hattındaki Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı. 25. dakikada Hakan Barış ile bir penaltıdan faydalanamayan Çorum, 63. dakikada Paixao'nun golüyle geriye düştü. 89. dakikada Loick Landre Çorum'a beraberliği getirdi.
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Son 2 maçında 5 puan kaybeden Çorum FK, 56 puanla 5. sıraya indi. Şanlıurfaspor ise bu galibiyetle 35 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.
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BANDIRMASPOR ÜÇLÜ AVERAJLA PLAY-OFF HATTINA GİRDİ
Haftaya 8. sırada başlayan Bandırmaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek üçlü averajla 7. sıraya yükseldi.
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Keçiörengücü 22. dakikada Malaly Dembele'nin golüyle öne geçse de Bandırmaspor, 41. dakikada Moussa Kalilou Djitte ve 63. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun golleriyle kazandı. Bandırmaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 50'ye yükseltti ve Boluspor'un kaybetmesiyle üçlü averajla 7. sıraya çıktı.
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GENÇLERBİRLİĞİ UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR
Gençlerbirliği, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Giresunspor'u ağırladı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyeti getiren golü 69. dakikada 38 yaşındaki Mustafa Yatabare kaydetti.
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Başkent ekibi bu galibiyetle birlikte puanını 50'ye çıkardı ve Bandırmaspor'un arkasında averajla 8. sırada yer aldı. Gençler, son hafta kazanırsa play-off için sonuçları bekleyecek.
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BOLUSPOR'A BÜYÜK ŞOK
Haftaya 7. sırada başlayan Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ye 1-0 mağlup oldu. 4. dakikada Sandro Lima'nın golüyle geriye düşen Boluspor'un çabaları sonuç vermedi.
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Boluspor, 50 puanda kaldı ve üçlü averajla 9. sıraya geriledi. Manisa FK ise ligde kalmayı garantiledi.
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TOPLU SONUÇLAR
Altay 0-2 Adanaspor
Bandırmaspor 2-1 Keçiörengücü
Bodrumspor 3-0 Kocaelispor
Çorum 1-1 Şanlıurfaspor
Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor
Manisa 1-0 Boluspor
Sakaryaspor 0-2 Tuzlaspor
Ümraniyespor 2-0 Erzurumspor
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34. HAFTA MAÇLARI
Kocaelispor - Sakaryaspor
Göztepe - Bodrum
Tuzlaspor - Gençlerbirliği
Boluspor - Çorum
Adanaspor - Bandırmaspor
Erzurumspor - Eyüpspor
Keçiörengücü - Altay
Şanlıurfaspor - Manisa
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PUAN DURUMU
1. Eyüpspor: 72
2. Göztepe: 69
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3. Sakaryaspor: 57
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4. Bodrumspor: 56
5. Çorum: 55
6. Kocaelispor: 55
7. Bandırmaspor: 50
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8. G.Birliği: 50
9. Boluspor: 50