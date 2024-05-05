Galatasaray'dan tarihi rekor: Fenerbahçe'yi geride bıraktılar!
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'ye ait Süper Lig puan rekorunu kırdı. Sarı-Kırmızılılar 96 puanla bir sezonda en fazla puan toplayan Türk takımı oldu
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta karşılaştığı Sivasspor’u 6-1’lik skorla yenerek puan rekoru kırdı.
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Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 96’ye çıkardı.
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Cimbom bu sonuçla Süper Lig’de puan rekorunun yeni sahibi oldu.
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3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.
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YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇA ÇIKTI
Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23’e yükseltti.
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Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki müsabakalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 16 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.
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SAHASINDA KAYBETMİYOR!
Evinde son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a 1-0 kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 35 lig mücadelesinde 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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Aslan bu sezon ligde evinde oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.
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