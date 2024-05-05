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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan tarihi rekor: Fenerbahçe'yi geride bıraktılar! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan tarihi rekor: Fenerbahçe'yi geride bıraktılar!

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'ye ait Süper Lig puan rekorunu kırdı. Sarı-Kırmızılılar 96 puanla bir sezonda en fazla puan toplayan Türk takımı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:21
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        • 1

          Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta karşılaştığı Sivasspor’u 6-1’lik skorla yenerek puan rekoru kırdı.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 96’ye çıkardı.

        • 3

          Cimbom bu sonuçla Süper Lig’de puan rekorunun yeni sahibi oldu.

        • 4

          3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

        • 5

          YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇA ÇIKTI

          Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23’e yükseltti.

        • 6

          Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki müsabakalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 16 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

        • 7

          SAHASINDA KAYBETMİYOR!

          Evinde son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a 1-0 kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 35 lig mücadelesinde 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        • 8

          Aslan bu sezon ligde evinde oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

        • 9
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