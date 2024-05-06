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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: 18 il için sarı kod! 4 bölgede sağanak yağmur var - 6 Mayıs Hava Durumu

        18 il için sarı kod! 4 bölgede sağanak yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan iç bölgeler için zirai don uyarı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 07:28 Güncelleme: 06.05.2024 - 07:28
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        18 il için sarı kod! 4 bölgede sağanak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 19°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Güneşli 17°

        Adana

        Kısmen Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 19°

        Gaziantep

        Yağmurlu 16°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Güney Doğu Anadolu'da güney yönlerden, hafif zaman zaman orta, yağış olan yerlerde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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