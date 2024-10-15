Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı ağırlıyor

        Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı ağırlıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Opet, yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını ağırlayacak.

        Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet, yeni sezona da deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yenerek başladı.

        Casademont Zaragoza ise Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

        Organizasyonda gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Habertürk Anasayfa