Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı ağırlıyor
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Opet, yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını ağırlayacak.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet, yeni sezona da deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yenerek başladı.
Casademont Zaragoza ise Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi mağlup etmeyi başarmıştı.
Organizasyonda gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek.