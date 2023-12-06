Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Galatasaray
        GS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet Potsdam voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet Potsdam voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahasında Alman ekibi Potsdam'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Grup maçlarında şimdiye dek oynadığı 3 maçı da kazanmayı başaran sarı lacivertliler hem galibiyet serisini hem de liderliğini pekiştirmek istiyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 10:27 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Opet Potsdam mücadelesi için nefesler tutuldu. CEV Şampiyonlar Ligi'nde günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe Opet, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe Opet Potsdam karşılaşması hakkında tüm detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE OPET POTSDAM MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Opet Potsdam maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak.

          Mücadeleyi Romen hakem Benone Visan ile Fransız hakem Fabrice Collados yönetecek.

        • 3

          FENERBAHÇE OPET POTSDAM MAÇI HANGİ KANALDA?

          Büyük bir heyecanla beklenen mücadele, Tivibu Spor'can canlı yayınlanacak.

        • 4

          Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.

          Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa