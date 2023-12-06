Fenerbahçe Opet Potsdam voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Opet Potsdam mücadelesi için nefesler tutuldu. CEV Şampiyonlar Ligi'nde günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe Opet, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe Opet Potsdam karşılaşması hakkında tüm detaylar...