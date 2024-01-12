Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic bugün geliyor!
Transfere hareketli bir giriş yapan Fenerbahçe, aylar önce de istediği Rade Krunic'e bugün kavuşuyor. Milan ve tecrübeli orta saha ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli yıldızı bugün İstanbul'a getiriyor. Rade Krunic'i taşıyan uçağın 15:45 gibi İstanbul'da olacağı belirtiliyor
Ara transfere hızlı giren ve stoper bölgesine Leonardo Bonucci'yi alan Fenerbahçe, aylar önce de transfer etmek istediği Rade Krunic'e kavuşuyor.
Boşnak yıldızın bonservisini almak için Milan ile anlaşan, İtalyan ekibiyle el sıkıştıktan sonra Krunic ile de masaya oturan sarı-lacivertliler, tecrübeli orta sahayı İstanbul'a getiriyor.
Rade Krunic'i taşıyan uçağın bugün 15.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, Krunic için Milan'a 4,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. Boşnak yıldız sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe'ye imzayı atacak.