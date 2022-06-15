Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma ve Kulübü PSV Eindhoven ile her konuda anlaşıldığını açıklayan Fenerbahçe haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma kimdir, nereli? Armindo Tue Na Bangna Bruma hangi mevkide, nerede, hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcu hakkında merak edilenler...
BRUMA KİMDİR, HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Bruma tam adı ile Armindo Tue Na Bangna 24 Ekim 1994 yılında Gine'nin Bissau şehrinde dünyaya geldi. Kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcu PSV'de forma giyiyor. 1. 73 metre boyundaki Bruma futbola 2004 yılında başladı. Bruma 2004-2007 yılları arasında Uniao Bissau futbol takımı alt yapısında oynadı. Portekizli futbolcu Bruma 2007- 2012 yıllarında Sporting futbol takımında top koşturdu. Başarılı performansı ile ilgi çeken Bruma Portekiz milli takımında da oynadı.
Portekizli futbolcu Bruma 3 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray'a 10 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 20 numaralı formayı giyen Bruma Galatasaray- Antalyaspor lig maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Bruma 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'a yarım sezonluk olarak kiralandı.
Galatasaray'ın ilk döneminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Bruma 2014-2015 sezonunda da Galatasaray ile sözleşme yeniledi. Kamp döneminde performansını yükselten Bruma ikinci sezon Galatasaray'daki ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı kaydetti.
FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA
Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!