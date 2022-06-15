Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma kimdir, nereli? Armindo Tue Na Bangna Bruma hangi mevkide, nerede, hangi takımlarda oynadı?

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma ve Kulübü PSV Eindhoven ile her konuda anlaşıldığını açıklayan Fenerbahçe haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma kimdir, nereli? Armindo Tue Na Bangna Bruma hangi mevkide, nerede, hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcu hakkında merak edilenler...

BRUMA KİMDİR, HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Bruma tam adı ile Armindo Tue Na Bangna 24 Ekim 1994 yılında Gine'nin Bissau şehrinde dünyaya geldi. Kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcu PSV'de forma giyiyor. 1. 73 metre boyundaki Bruma futbola 2004 yılında başladı. Bruma 2004-2007 yılları arasında Uniao Bissau futbol takımı alt yapısında oynadı. Portekizli futbolcu Bruma 2007- 2012 yıllarında Sporting futbol takımında top koşturdu. Başarılı performansı ile ilgi çeken Bruma Portekiz milli takımında da oynadı.

Portekizli futbolcu Bruma 3 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray'a 10 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 20 numaralı formayı giyen Bruma Galatasaray- Antalyaspor lig maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Bruma 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'a yarım sezonluk olarak kiralandı.

Galatasaray'ın ilk döneminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Bruma 2014-2015 sezonunda da Galatasaray ile sözleşme yeniledi. Kamp döneminde performansını yükselten Bruma ikinci sezon Galatasaray'daki ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı kaydetti.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

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