KASAMİ SÜRPRİZİ

Goal'ün İngiliz ekibine göre; orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, İsviçre ekiplerinden Sion forması giyen Pajtim Kasami ile ilgileniyor. Ocak ayında Sion'dan ayrılması beklenen Kasami için kulübü yaklaşık 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.