Zaniolo'nun kariyeri
- Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa kentinde dünyaya geldi. 190 cm boyunda olan golcü oyuncu, sol ayaklı olmasıyla dikkat çekiyor.
- Fiorentina’nın genç takımında yetişen Zaniolo’nun babası, eski futbolcu Igor Zaniolo’dur.
- 2017 yılında Inter'e giden Zaniolo, Radja Nainggolan'ın Inter'e transfer olmasıyla Davide Santon ile beraber Roma takımına transfer oldu.
- Geleceğin en büyük golcülerinden birisi olarak gösterilen İtalyan forvet, 2022-23 sezonun kış transfer döneminde Galatasaray’ın yolunu tuttu.