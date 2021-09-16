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Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'u yakından tanıyalım (Frankfurt maçı)

Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt'ta son durum

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bu akşam Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin, karşılaşma öncesi Frankfurt'un son durumunu yazdı

16.09.2021 - 10:39 | Güncelleme: FUTBOL

  • Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

  • Avrupa'da ilk maçlarına HJK Helsinki karşısında çıkan sarı-lacivertli temsilcimiz, 1-0 ve 5-2'lik galibiyetlerle Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin bu sezon toplam 6 resmi maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldığını da ekleyelim.

  • İÇ SAHADA 21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Kanarya'nın rakibi Frankfurt'a gelecek olursak... Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon Bundesliga'yı 5. sırada tamamladı. Evinde 17 maça çıkarken 10 galibiyet ve 7 beraberlikle sezonu iç sahada yenilgisiz tamamladı. Commerzbank Arena'da resmi maçlardaki son mağlubiyetini 6 Haziran 2020'de Mainz karşısında aldı. (Toplam 21 maç)

  • TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

    2018'den beri takımı çalıştıran Adi Hütter, geçen sezon sonunda takımdan ayrılıp Mönchengladbach'ın hocası oldu. Gladbach, Hütter'i getirebilmek için 7.5 milyon euro bonservis bedeli (2.5 milyon euro başarı ödülü de eklenebilir) ödedi. Yerine bir diğer Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner getirildi. Ülkesinde teknik direktörlüğe adım atan Glasner, 2019'da Wolfsburg'un başına geçerek Bundesliga kariyerini başlattı.

  • Wolfsburg'da dönem dönem 4'lü ve 3'lü savunmayı kullanan Glasner, yeni başladığı Frankfurt kariyerinde de 2 savunma biçimini de sahaya sürdü. Glasner'in 5 maçlık performansı henüz istenen seviyede değil. 1'i kupa 4'ü lig olmak üzere çıkılan 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken takımı 4 gol attı ve 9 gol yedi.

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