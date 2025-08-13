Habertürk
        Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi Benfica! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi Benfica!

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Benfica oldu. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Portekiz ekibi ile ilk maçı 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 27 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe rakibini elediği takdirde adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 00:07 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:15
        F.Bahçe'nin play-off'taki rakibi Benfica!
        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Benfica oldu. Portekiz temsilcisi, 3. eleme turunda eşleştiği Nice'i iki maçta da 2-0 yenerek play-off biletini aldı.

        Benfica'nın Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup'un golleriyle 2-0 kazandığı rövanş maçında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da forma giydi.

        KEREM 84. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

        Transferde ismi Fenerbahçe ile sıkça anılan Kerem, 84. dakikada oyuna dahil oldu. Nice maçında süre alan milli kanat oyuncusu, UEFA kuralları gereği Fenerbahçe'ye transfer olsa bile eşleşmede forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertliler, Benfica'ya karşı play-off ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 27 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.

        Fenerbahçe rakibini elediği takdirde Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak.

        Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar ve play-off'a yükselen takımlar şu şekilde:

        Karabağ: 5 - Shkendija 79: 1 (KARABAĞ TUR ATLADI)

        Fenerbahçe: 5 - Feyenoord: 2 (FENERBAHÇE TUR ATLADI)

        Kopenhag: 5 - Malmö: 0 (KOPENHAG TUR ATLADI)

        Viktoria Plzen: 2 - Rangers: 1 (RANGERS TUR ATLADI)

        Pafos FC: 2 - Dinamo Kiev: 0 (PAFOS FC TUR ATLADI)

        Club Brugge: 3 - Salzburg: 2 (CLUB BRUGGE TUR ATLADI)

        Slovan Bratislava: 1 - Kairat: 0 (KAIRAT TUR ATLADI)

        Ferencvaros: 3 - Ludogorets Razgrad: 0 (FERENCVAROS TUR ATLADI)

        Kızılyıldız: 1 - Lech Poznan: 1 (KIZILYILDIZ TUR ATLADI)

        Benfica: 2 - Nice: 0 (BENFICA TUR ATLADI)

