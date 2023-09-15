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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 'milli ara' hedefi 15'te 15! - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin 'milli ara' hedefi 15'te 15!

        Yeni sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar oynadığı 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrılırken, sarı-lacivertlilerin yeni hedefi ekim ayındaki milli araya kayıpsız girmek... Fenerbahçe, 9 Ekim'e kadar oynayacağı 6 maçı da kazanarak 15'te 15 yapmak istiyor.

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 15.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:59
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        • 1

          Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı.

        • 2

          Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde bu sezon şu ana kadar 9 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinden galibiyetle ayrıldı.

        • 3

          Ligde Gaziantep FK, Samsunspor ve Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Zimbru, Maribor ve Twente'yi 2'şer kez yenmeyi başardı.

        • 4

          Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek olan Kanarya, rakibini devirip galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

        • 5

          HEDEF: MİLLİ ARAYA 15'TE 15'LE GİRMEK!

          Sarı-lacivertlilerin asıl hedefi ise ekim ayındaki milli araya da kayıpsız girmek...

        • 6

          Ekim ayındaki milli araya kadar 4'ü lig, 2'si Avrupa'da olmak üzere toplam 6 maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu mücadelelerden de galibiyetle ayrılıp 15'te 15 yapmak istiyor.

        • 7

          Sarı-lacivertliler milli aranın başlayacağı 9 Ekim'e kadar şu takımlarla karşılaşacak:

          17 Eylül: Antalyaspor (E)

          21 Eylül: Nordsjaelland (E)

          24 Eylül: Alanyaspor (D)

          1 Ekim: Ç.Rizespor (E)

          5 Ekim: Spartak Trnava (D)

          8 Ekim: Kasımpaşa (D)

        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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