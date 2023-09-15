Fenerbahçe'nin 'milli ara' hedefi 15'te 15!
Yeni sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar oynadığı 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrılırken, sarı-lacivertlilerin yeni hedefi ekim ayındaki milli araya kayıpsız girmek... Fenerbahçe, 9 Ekim'e kadar oynayacağı 6 maçı da kazanarak 15'te 15 yapmak istiyor.
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Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı.
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Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde bu sezon şu ana kadar 9 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinden galibiyetle ayrıldı.
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Ligde Gaziantep FK, Samsunspor ve Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Zimbru, Maribor ve Twente'yi 2'şer kez yenmeyi başardı.
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Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek olan Kanarya, rakibini devirip galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
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HEDEF: MİLLİ ARAYA 15'TE 15'LE GİRMEK!
Sarı-lacivertlilerin asıl hedefi ise ekim ayındaki milli araya da kayıpsız girmek...
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Ekim ayındaki milli araya kadar 4'ü lig, 2'si Avrupa'da olmak üzere toplam 6 maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu mücadelelerden de galibiyetle ayrılıp 15'te 15 yapmak istiyor.
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Sarı-lacivertliler milli aranın başlayacağı 9 Ekim'e kadar şu takımlarla karşılaşacak:
17 Eylül: Antalyaspor (E)
21 Eylül: Nordsjaelland (E)
24 Eylül: Alanyaspor (D)
1 Ekim: Ç.Rizespor (E)
5 Ekim: Spartak Trnava (D)
8 Ekim: Kasımpaşa (D)