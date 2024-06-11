Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

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Fenerbahçe yemni sezon hazırlıklarına 22 Haziran’da başlayacak. Takım, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak. Hazırlıkların bu bölümüne Avrupa Şampiyonası için milli davet alan futbolcular dışında tüm oyuncular katılacak.

Teknik Direktör Mourinho'nun, genç futbolcular ve yeteri kadar şans bulamayan isimler dahil herkesi kampta görmek istediği öğrenildi.

Kadro yapılanmasına devam eden sarı lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler de, antrenman performanslarına göre belirlenecek.

Sarı lacivertliler, Samadıra Tesisleri'ndeki çalışmaların ardından Avusturya’nın yolunu tutacak.

Jose Mourinho’nun ekibi, 2-13 Temmuz arasında Graz kentinde kampa girecek Şampiyonlar Ligi’ne 2’nci ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe’nin kamp sürecinde en az 3 hazırlık maçı oynaması bekleniyor.