Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tedavileri devam eden Hasan Ali, Sadık, Zajc ve Moses yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson da Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak. Öte yandan Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen olmak üzere 6 tane genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın belirlediği kadro şöyle:

Altay Bayındır

Harun Tekin

Erten Ersu

Oytun Özdoğan

Abdullah Yiğiter

Ertuğrul Çetin

Mauricio Isla (Yarın katılacak)

Murat Sağlam

Serdar Aziz

Zanka

Adil Rami

Jailson (Yarın katılacak)

Okan Turp

Gürkan Başkan

Nabil Dirar

Emir Miray Köksal

Emre Belözoğlu (Yarın katılacak)

Gustavo (Yarın katılacak)

Tolga Ciğerci

Tolgay Arslan

Ozan Tufan

Mehmet Ekici

Emre Nasuh

Max Kruse

Ömer Faruk Beyaz

Deniz Türüç

Alper Potuk

Ferdi Kadıoğlu

Garry Rodrigues

Muhammed Gümüşkaya

Vedat Muriqi (Yarın katılacak)

Mevlüt Erdinç

Yusuf Mert Tunç

Gülhan Üreyen