Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabildi. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puana sahip. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.