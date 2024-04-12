Fenerbahçe'nin Avrupa'daki tur güvencesi Kadıköy!
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, tur atlamak için iç saha performansına güveniyor.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, evindeki rövanş maçını 2 ya da daha farklı kazanırsa yarı final biletini alacak.
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Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada kazandığı 6 Avrupa maçını en az 2 farklı galip tamamladı.
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Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan müsabakada 3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye taşıyan Fenerbahçe, tur için umutlandı.
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Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde en az 2 farklı kazanması durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon iç sahada oynadığı Avrupa maçlarında ortaya koyduğu istatistikle dikkati çekiyor.
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Bu sezon evinde 7 Avrupa maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 6'sını kazanırken, son oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
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Rakibini Belçika'da 3-0 yenen sarı-lacivertli takım, ilk maçta aldığı 3 farklı galibiyetin avantajıyla sahasındaki maçı kaybetmesine karşın çeyrek finale yükselmeyi başardı.
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KADIKÖY'DE KAZANDIĞI 6 MAÇTA 23 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, bu turda Moldova'nın Zimbru ekibini taraftarı önünde 5-0, deplasmanda da 4-0 yenerek tur atladı.
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Bir sonraki turda Slovenya'nın Maribor takımını eleyen sarı-lacivertliler iç sahada 3-1 kazanırken, deplasmanda da 3-0'lık skorla galip geldi.
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Play-off turunda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşan İsmail Kartal'ın ekibi, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 1-0 geriye düşse de sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Hollanda'daki rövanş maçını da 1-0 kazanarak gruplara kaldı.
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H Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava, Danimarka'nın Nordsjaelland ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımlarıyla eşleşen sarı-lacivertliler, grubu lider tamamlamayı başardı.
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İç sahada çıktığı 3 maçı da kazanmasını başaran Fenerbahçe; Spartak Trnava'yı 4-0, Nordsjaelland ve Ludogorets'i de 3-1'lik skorlarla yendi.
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Taraftarının önünde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.
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OLYMPIAKOS MAÇ ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos, bu sezon ilk golü yediği maçları çevirmekte zorlanıyor.
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Bu sezon Yunanistan Ligi, Yunanistan Kupası ve Avrupa maçları olmak üzere 47 karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlılar, geriye düştüğü 3 maçı kazanabildi.
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Ligin ilk yarısında iç sahada Panaitolikos'la karşılaştığı mücadelede 1-0 geriye düşen Olympiakos, rakibin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalarken maçı da 3-1 kazandı.
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Yunan ekip, taraftarı önünde Asteras karşısında da geri dönüş yapmayı başardı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Olympiakos, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından deplasmanda Panaitolikos'la karşılaşan Mendilibar'ın öğrencileri, yine ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayıp 90 dakika sonunda 2-1 kazanmayı başardı.
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Ligde 3 maçta geri dönüş yapabilen Olympiakos, buna karşın ilk golü yediği 7 mücadelede 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
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AVRUPA'DA GERİ DÖNÜŞ YAPAMADI
Ligde oynadığı 3 karşılaşmada geriye düşmesine karşın kazanmayı bilen Olympiakos, buna karşın Avrupa mücadelelerinde ilk golü yediği maçları kaybetti.
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UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, Freiburg'la oynadığı 2 maçın yanı sıra deplasmandaki West Ham karşılaşmasını da yenilgiyle tamamladı. Bu 3 maçta da ilk golü yiyen taraf Olympiakos oldu.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen Olympiakos, taraftarının önündeki mücadeleyi 4-1 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, ilk golü yediği bu maçta geri dönüş gerçekleştiremedi.
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Bu sezon Avrupa'da çıktığı 15 maçın 9'unu kazanan Olympiakos, 4 maçtan yenilgiyle ayrılırken 2 mücadelede ise rakipleriyle berabere kaldı.
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Kırmızı-beyazlılar kaybettiği 4 maçın 2'sinde tek farklı yenilirken, diğer 2 maçta ise 5-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.