Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonlukta genel averaja mı, ikili averaja mı bakılır?
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonununda şampiyonun belli olması son maça kaldı. Ligin 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, RAMS Park deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk şansını sürdürdü. Bu kapsamda gözler "Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? 2024 Süper Lig'de genel averaja mı, ikili averaja mı bakılıyor?" sorularına çevrildi. İşte, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri...
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Trendyol Süper Lig'de son haftaya girildi. Süper Lig'de 37. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı- laciverlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Heyecanın iyice kızıştığı ligde Galatasaray 99 puan ile kupaya en yakın aday olurken; Fenerbahçe ise 96 puan ile sarı-kırmızılı ekibi takibini sürdürdü. Peki, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonlukta genel averaja mı, ikili averaja mı bakılır? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Derbiden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti ve rakibi Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. İkili averaj avantajını elinde bulunduran sarı- lacivertliler son maçını kazanıp sarı- kırmızılıların hata yapmasını bekleyecek.
Özetle; Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u evinde mağlup etmesi ve Galatasaray'ın son maçında Konyaspor'a yenilmesi gerekiyor.
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GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.
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ŞAMPİYONLUKTA İKİLİ AVERAJA MI, GENEL AVERAJA MI BAKILIYOR?
Süper Lig'de aynı puandaki iki takım arasındaki sıralamada ilk olarak ikili averaja bakılıyor. Deplasman golünün önem arz etmediği sistemde ilk olarak puan farkına, ardından iki maçtaki takımların fark sayısına bakılıyor.
Söz konusu durumda da eşitlik bozulmadığı takdirde ise genel averaja bakılıyor.
Genel averajda da eşitlik devam ederse takımların ligde attıkları gol sayısına bakılıyor.
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Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır.