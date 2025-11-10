Habertürk
        Fenerbahçe milli araya moralli girdi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe milli araya moralli girdi

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci hafta maçında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla geçti. Bu sonucun ardından puanını 28 yapan Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 1-0 mağlup olan lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü. Sarı-lacivertliler, milli araya namağlup tek takım olarak girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 14:04 Güncelleme: 10.11.2025 - 14:04
        Fenerbahçe milli araya moralli girdi
        Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci hafta maçında konuk ettiği Zecorner Kayserispor’u 4-2’lik skorla geçti. Bu sonucun ardından puanını 28 yapan Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 1-0 mağlup olan lider Galatasaray ile puan farkını 1’e düşürdü. Sarı-lacivertliler, milli araya namağlup tek takım olarak girdi.

        Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk etti. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün’ün yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak üstlendi. Sarı-lacivertli ekip, Marco Asensio, Dorgeles Nene (2) ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle Zecorner Kayserispor’u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 28 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını 1’e indirdi.

        LİGDE YENİLMEYEN TEK TAKIM FENERBAHÇE

        Milli araya Zecorner Kayserispor’u 4-2 mağlup ederek giren Fenerbahçe, ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Geride kalan 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 28 puana ulaştı. Fenerbahçe bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Öte yandan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile birlikte ligin en çok gol atan iki takımından biri durumunda.

        FENERBAHÇE’DEN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Fenerbahçe, Süper Lig’de 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 8’in haftada oynanan Samsunspor maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor karşılaşmalarında galip gelen taraf oldu.

        KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

        Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin sahasında Zecorner Kayserispor’u 4-2 yendiği maçta takımının 4’üncü golünü attı. Bu gol Kerem’in ligde Fenerbahçe formasıyla ilk golü oldu. 27 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Nice maçında 2 gol, Stuttgart karşılaşmasında ise 1 gol kaydetmişti.

        MARCO ASENSIO’DAN SON 4 LİG MAÇINDA 3 GOL, 1 ASİST

        Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Süper Lig’deki son 4 maçta 3 gol ve asistlik performans sergiledi. Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor maçlarında rakip fileleri sarsan Asensio, Gaziantep FK maçında da asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 4 gol, 1 asiste ulaştı.

        TARAFTARLAR TEDESCO’YU TRİBÜNE ÇAĞIRDI

        Sarı-lacivertli ekibin Zecorner Kayserispor’u 4-2 yendiği maçtan sonra taraftarlar, teknik direktör Domenico Tedesco’yu tribünlere çağırdı. Taraftarlar, 40 yaşındaki teknik adama tezahüratlarda bulundu. Tedesco ise taraftarlara alkışla karşılık verdi.

        DORGELES NENE’DEN 2 GOL

        Fenerbahçe’nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, Zecorner maçında 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynadı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’de 3 gol, 1 asist katkısı bulunuyor.

        NELSON SEMEDO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Fenerbahçe’nin Zecorner Kayserispor’u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kart gören Nelson Semedo, cezalı duruma düştü. Semedo, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

        Habertürk Anasayfa