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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak. Peki Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:16
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Exxen'den yayınlanacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

        • 3

          İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

        • 4

          İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

        • 5

          Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.

          H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.

        • 6

          FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

          Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.

        • 7

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN 11'İ

        • 8

          İrfan Can Eğribayat

        • 9

          Becao

        • 10

          Jayden Oosterwolde

        • 11

          Djiku

        • 12

          Osayi Samuel

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