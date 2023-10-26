Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak. Peki Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Exxen'den yayınlanacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.
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İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
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İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.
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Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.
H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.
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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.
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İŞTE İSMAİL KARTAL'IN 11'İ
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İrfan Can Eğribayat
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Becao
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Jayden Oosterwolde
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Djiku
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Osayi Samuel
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Miguel Crespo
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Fred
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Miha Zajc
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Cengiz Ünder
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Ryan Kent
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Michy Batshuayi
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