Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için geri sayım devam ederken Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Portekiz kampını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son hazırlık maçına İtalya temsilcisi Lazio karşısında İstanbul’da çıkacak. Geri sayım sürerken Fenerbahçe hazırlık maçı biletleri satışa çıktı ve böylece bilet fiyatları belli oldu. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?