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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, milli yüzücülerle bir araya geldi

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan kulübün milli yüzücüleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:58
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        Ali Koç, milli yüzücülerle bir araya geldi
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan kulübün milli yüzücüleriyle bir araya geldi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Yüzme Şube Sorumlusu Orel Oral ve Yardımcısı Turguthan Alporal ile milli yüzücüler Emre Sakçı, Kuzey Tunçelli, Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin ve Gizem Güvenç, Ali Koç'u kulüp binasında ziyaret etti.

        Burada bir konuşma yapan Ali Koç, kazanılan Avrupa şampiyonluklarıyla alınan madalyaların önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye'yi ve kulübümüzü gururlandıran, olimpik branşlara yaptığımız yatırımları 'İyi ki yapmışız, değdi.' dedirtecek başarılı sporcularımız buradalar. Emre Sakçı zaten buraya çok geldi, onu çok kutladık. Sizlerin de kazandığı madalyalar, bundan sonra kazanacağınız madalyaların habercisi olsun. Ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çok gurur duyuyoruz çünkü Türkiye olarak, yüzmede Avrupa şampiyonluğumuz hiç yoktu. Arka arkaya büyükler kategorisinde Emre ve Kuzey altın madalya kazandı ve bunlar Türkiye'nin ilk iki Avrupa şampiyonluğu oldu. Bunların da Fenerbahçeli sporculara nasip olması bizleri ayrıca mutlu etti ve sevindirdi."

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